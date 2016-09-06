15:21 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Страны СНГ создадут единую базу фанатов-нарушителей перед ЧМ-2018

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Министерства внутренних дел стран СНГ объединят информационные базы с данными болельщиков-правонарушителей в преддверии чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По его словам, эта мера позволит проводить спортивные мероприятия на более высоком уровне безопасности. В России такая база уже создана и находится в публичном доступе.

- В каждом государстве СНГ имеется информация на определенное количество лиц, которые склонны к таким видам правонарушений, поэтому мы приняли решение объединить наши возможности для обмена такими данными, - цитирует ТАСС Колокольцева. - Данная тема для нас становится особенно актуальной в связи с приближением ЧМ-2018, который будет проводиться в РФ. Эта мера позволит обмениваться данными потенциальных нарушителей, которые склонны омрачить любое спортивно- зрелищное мероприятие.

Российская база размещается на сайте МВД. Этим гражданам запрещен вход в места проведения спортивных состязаний из-за совершения ими конкретных правонарушений, российское законодательство позволяет нам это делать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3598161

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