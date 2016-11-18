Стракан не будет уволен с поста главного тренера сборной Шотландии

Глава Футбольной ассоциации Шотландии Стюарт Риган отметил, что главный тренер шотландской сборной Гордон Стракан сохранит свой пост. Слухи о его отставке появились после поражения Шотландии от Англии (0:3) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

– Мы поговорили со Страканом и решили продолжить оказывать ему всестороннюю поддержку, – цитирует AFP Ригана. – Гордон уверен, что Шотландия сможет улучшить свое положение и претендовать на выход из группы. У нас еще четыре домашних матча впереди, а всего в розыгрыше 18 очков. Игроки и тренеры сделаю все для достижения результата.