16:26 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Стоимость реконструкции "Лужников" оценивается в 409 миллионов долларов

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Общая стоимость реконструкции стадиона "Лужники" составит около 409 миллионов долларов, сообщает riamo.ru со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. По его словам, властям Москвы удалось урегулировать вопрос с ФИФА о снижении требований, так как стадион является знаковым историческим местом для москвичей.

– Стоимость реконструкции "Лужников" составляет около 409 миллионов долларов, что гораздо ниже стоимости аналогичных объектов за рубежом, – добавил Кузнецов.

"Лужники" станут главной ареной чемпионата мира-2018. На них пройдут семь матчей: четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.

Дополнительная информация

https://riamo.ru/article/176223/rekonstruktsiya-luzhnikov-v-moskve-stoit-bolee-400-millionov-dollarov.xl

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КОММЕНТАРИИ (1)
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toxa-rv@list

А после ЧМ я так понимаю с "Лужей" будет то же что и с объектами в Сочи и с известным "Мегаспортом" на Ходынкке? использование арены 1-2 раза в год и то если повезет.. Всё как всегда

17:55

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