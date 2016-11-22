Стоимость реконструкции "Лужников" оценивается в 409 миллионов долларов

Общая стоимость реконструкции стадиона "Лужники" составит около 409 миллионов долларов, сообщает riamo.ru со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. По его словам, властям Москвы удалось урегулировать вопрос с ФИФА о снижении требований, так как стадион является знаковым историческим местом для москвичей.

– Стоимость реконструкции "Лужников" составляет около 409 миллионов долларов, что гораздо ниже стоимости аналогичных объектов за рубежом, – добавил Кузнецов.

"Лужники" станут главной ареной чемпионата мира-2018. На них пройдут семь матчей: четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.