Стоимость фильма о Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 снизилась в 6 раз

Стоимость съемки фильма о Нижнем Новгороде к чемпионату мира-2018 снизилась в 6 раз, сообщает niann.ru. Начальная (максимальная) стоимость заказа составляла 1,8 миллиона миллиона рублей. Аукционная комиссия из семи поданных заявок отобрала две - от индивидуального предпринимателя Ивана Мягкова (295 тысяч рублей) и ООО "Моно Медиа Групп" (1,5 миллиона рублей). В результате победителем стала первая заявка.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встреча 1/8 финала и четвертьфинал.