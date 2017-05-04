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Стоимость фильма о Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 снизилась в 6 раз

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Стоимость съемки фильма о Нижнем Новгороде к чемпионату мира-2018 снизилась в 6 раз, сообщает niann.ru. Начальная (максимальная) стоимость заказа составляла 1,8 миллиона миллиона рублей. Аукционная комиссия из семи поданных заявок отобрала две - от индивидуального предпринимателя Ивана Мягкова (295 тысяч рублей) и ООО "Моно Медиа Групп" (1,5 миллиона рублей). В результате победителем стала первая заявка. 

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встреча 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

https://www.niann.ru/?id=507220

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