Стивен Джеррард: "Руни может еще многое предложить сборной Англии"

Бывший капитан сборной Англии Стивен Джеррард высказал мнение, что нападающий Уэйн Руни еще может принести пользу национальной команде.

Главный тренер сборной Гарет Саутгейт не вызвал капитана "Манчестер Юнайтед" на июньские матчи с Шотландией (в рамках отборочного турнира ЧМ-2018) и Францией (товарищеский).

– Люди очень быстро исключают из сборной Англии возрастных игроков, – приводит BT Sport слова Джеррарда. – Но когда речь идет о турнирах, важно, чтобы было сочетание молодости и опыта. Уэйн все еще может многое предложить сборной, например, привнести в команду огромный опыт, ведь он забил много голов на международном уровне.

У него был трудный сезон. Но он проведет хорошую предсезонную подготовку, которая позволит ему выступить сильнее в следующем сезоне. У меня нет в этом сомнений.

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Шотландия – Англия пройдет сегодня, и начнется в 19:00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.