18:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Стас Михайлов готов исполнить гимн ЧМ-2018

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Популярный певец Стас Михайлов готов исполнить гимн чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Также он отметил, что его график гастролей в 2018 году может быть адаптирован для болельщиков и гостей турнира.

- Это интересная идея, - сказал Михайлов. - К чемпионату мира обязательно что-нибудь придумаем. Но пока говорить об этом рано, еще дожить надо. Исполнить гимн чемпионата мира? Если предложат - соглашусь. Пока никто не звал.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3803911

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КОММЕНТАРИИ (9)
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П_о_в_а_р

Всем злопыхателям. Послушайте Великую песню Стаса "Спартак чемпион".

19:21

П_о_в_а_р

Стас форева!!!!!!!!!!!!!!!!

19:21

rc51

to Гетеродин ну как бы он женат (или был) на бывшей жене Андрея Канчельскиса. о боже откуда и зачем я это знаю^^ а тот можно сказать Бекхэму показывал как по бровке бегать надо)) так что какое никакое, а отношение имеет... или просто имеет.

19:00

Green42

Спасибо поржал))) Кумир домохозяек исполняющий гимн это перебор.

18:57

sergey.v1968

И буде наяривать про красаву-разведёнку и несчастную судьбинушку Забиваки, который никак не сможет попасть по вортах

18:52

sergey.v1968

ну разве что на стадик на открытие закроют доступ мужскому полу - тада да, милости просят

18:50

Гетеродин

Я не понял, разве ЧМ по футболу попадает в поле интереса российских тёток-домохозяек? Какое отношение этот певец-фонограммщик имеет к спорту в общем и футболу в частности? Кому он может интересен в масштабе ЧМ?

18:35

leverrier

Да не, до такого организаторы не додумаются. Да и ЧМ-2018 этот среди мужчин всё же, а не среди женщин. )

18:32

babadook2017

у всех нормальных людей после этих слов резко испортилось настроение

18:26

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