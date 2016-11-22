Стас Михайлов готов исполнить гимн ЧМ-2018

Популярный певец Стас Михайлов готов исполнить гимн чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Также он отметил, что его график гастролей в 2018 году может быть адаптирован для болельщиков и гостей турнира.

- Это интересная идея, - сказал Михайлов. - К чемпионату мира обязательно что-нибудь придумаем. Но пока говорить об этом рано, еще дожить надо. Исполнить гимн чемпионата мира? Если предложат - соглашусь. Пока никто не звал.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.