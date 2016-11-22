Стас Михайлов готов исполнить гимн ЧМ-2018

Популярный певец Стас Михайлов готов исполнить гимн чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Также он отметил, что его график гастролей в 2018 году может быть адаптирован для болельщиков и гостей турнира.
- Это интересная идея, - сказал Михайлов. - К чемпионату мира обязательно что-нибудь придумаем. Но пока говорить об этом рано, еще дожить надо. Исполнить гимн чемпионата мира? Если предложат - соглашусь. Пока никто не звал.
ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
П_о_в_а_р
Всем злопыхателям. Послушайте Великую песню Стаса "Спартак чемпион".
19:21
П_о_в_а_р
Стас форева!!!!!!!!!!!!!!!!
19:21
rc51
to Гетеродин ну как бы он женат (или был) на бывшей жене Андрея Канчельскиса. о боже откуда и зачем я это знаю^^ а тот можно сказать Бекхэму показывал как по бровке бегать надо)) так что какое никакое, а отношение имеет... или просто имеет.
19:00
Green42
Спасибо поржал))) Кумир домохозяек исполняющий гимн это перебор.
18:57
sergey.v1968
И буде наяривать про красаву-разведёнку и несчастную судьбинушку Забиваки, который никак не сможет попасть по вортах
18:52
sergey.v1968
ну разве что на стадик на открытие закроют доступ мужскому полу - тада да, милости просят
18:50
Гетеродин
Я не понял, разве ЧМ по футболу попадает в поле интереса российских тёток-домохозяек? Какое отношение этот певец-фонограммщик имеет к спорту в общем и футболу в частности? Кому он может интересен в масштабе ЧМ?
18:35
leverrier
Да не, до такого организаторы не додумаются. Да и ЧМ-2018 этот среди мужчин всё же, а не среди женщин. )
18:32
babadook2017
у всех нормальных людей после этих слов резко испортилось настроение
18:26