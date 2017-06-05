Стартовала реконструкция базы "Крыльев Советов" к ЧМ-2018

В Самаре стартовала реконструкция базы "Крыльев Советов", сообщает niasam.ru. Проект предусматривает реконструкцию тренировочного поля, а также создание необходимой инфраструктуры для команд-участников чемпионата мира-2018. База станет одной из 64 тренировочных площадок турнира.

Второй базой команд станет гостиничный комплекс "Русская Охота", у территории которого в этом году будет построено футбольное поле. На территории объекта в данный момент ведутся подготовительные работы.

Третья база команд находится на территории Тольятти – это гостиница "Лада-Резорт" и стадион "Торпедо", данный комплекс объектов будет представлен без реконструкции.

Кроме того, выполняются строительно-монтажные работы на трех предматчевых тренировочных площадках. В Самаре работы по устройству двух площадок ведутся на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", третьей площадкой станет второе поле стадиона "Металлург". Все объекты будут располагать раздевалками, трибунами для зрителей и инфраструктурой для работы СМИ.

Самара примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.