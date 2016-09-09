Стартовала подготовка к монтажу кровли стадиона "Калининград"

В Калининграде стартовала подготовка к монтажу кровли стадиона чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на "Дирекцию Калининград 2018". Сейчас идет активная работа по подготовке к монтажу кровли стадиона, монтаж перегородок на всех ярусах каркаса стадиона, монтаж настилов для сидений на трибунах. На стройплощадке задействовано свыше 900 рабочих и более 250 единиц техники.

К настоящему времени практически завершен монтаж металлоконструкций основного каркаса стадиона в секторах "Б", "Г" и "И": готовность по данному виду работ составляет 99 процентов. Площадка обеспечена электро- и водоснабжением по временным схемам и обнесена ограждением для обеспечения безопасности. На стройплощадке установлены мачты освещения и видеонаблюдения, налажен контроль допуска на объект. По данным областных властей, к зиме строящийся стадион планируется подключить к теплоснабжению, что позволит приступить к внутренней отделке помещений арены.

Стадион в Калининграде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.