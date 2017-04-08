Старшеклассники Сочи станут гидами на ЧМ-2018

В школах Сочи с нового учебного года стартует программа подготовки языковых волонтеров чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Добровольными гидами станут ученики старших классов. Из задачей будет знакомство болельщиков с достопримечательностями города.

- Учителя английского языка, прошедшие курсы повышения квалификации учителей по теме "Навстречу чемпионату мира по футболу" проведут дополнительные занятия с учениками 10 классов, - сказала начальник управления по образованию и науке Сочи Ольга Медведева. - Волонтеров будут готовить по учебному пособию "Welcoming FIFA World Cup 2018", который содержит много интересного материала по истории, том числе российского футбола, о великих российских и зарубежных футболистах, правилах игры, знаменитых стадионах мира, знаменитых сочинских футболистах и тренерах.

Также власти Сочи в мае запустят проект "Слово дня", в рамках которого российские болельщики к предстоящему в июне Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018 смогут запомнить основные футбольные термины на английском языке.

Сочи примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций, а также четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.