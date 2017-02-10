Станислав Дужников: "Болею за "Спартак", но хотел бы сыграть в кино Слуцкого"

Посол ЧМ-2018 от Саранска, актер Станислав Дужников признался, что с детства болеет за "Спартак". Также он рассказал, что не против сыграть в кино экс-наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, которого напоминает внешне.

– C восьми лет я болею за "Спартак", - цитирует welcome2018.com Дужникова. - Открыл я его для себя еще в школе. Тогда меня приняли в спортивное общество "Спартак", да я особо и не выбирал. Но отказаться и в мыслях не было. В то время во всех советских кинотеатрах шел фильм "Спартак" с Кирком Дугласом в главной роли. И судьба гладиатора, и сама картина произвели на меня тогда невероятное впечатление. Поэтому и вопросов не было. Как можно было отказаться, когда тебе предлагают вступить в спортивное общество с именем Спартака.

Мне говорили, что я похож на Леонида Слуцкого. Помню, у нас были съемки перед Казанским вокзалом в Москве. Ко мне подлетели какие-то ребята, сразу было видно – болельщики ЦСКА. Они мне говорят: "Слушай, мы знаем, что ты за "Спартак". Но так ты похож на Слуцкого. Так что уважение тебе и почет". Было смешно. Мы сфотографировались вместе, и они ушли, выкрикивая какие-то речевки, прославляющие ЦСКА.

На сходство со Слуцким мне намекали не только болельщики. И я бы с удовольствием сыграл футбольного тренера. Тем более есть возможность познакомиться с ним, пообщаться, посмотреть, как он живет, разговаривает, как ходит. И, естественно, потом сыграть его со стопроцентным воспроизведением, чтобы зритель действительно поверил, что на экране Слуцкий.