Станислав Черчесов: "Просчитываем, что на ЧМ-2018 в нашу группу могут попасть и африканцы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул в интервью "СЭ", что доволен соперниками команды по товарищеским матчам. При этом специалист отметил: он понимаем сложности при выборе оппонента.

– Устраивает ли вас уровень первых соперников, договоренность с которыми была достигнута еще до вашего прихода в сборную, – Турции и Ганы? Будете ли настаивать на топ-сборных? - вопрос Черчесову.

– Мы каждый день на эти темы разговариваем. И Турция, и Гана – достойные соперники. Чуть-чуть разные – мы ведь готовимся к чемпионату мира, где нам в группу могут попасть те же африканцы, и мы все это просчитываем. Другое дело, что не так легко подбирать соперников. Можно настаивать на чем угодно, но правда жизни иногда оказывается иной. Порой надо играть с теми оппонентами, с которыми просто можем сыграть. А не с кем хотим.

– Есть ли у вас предпочтения, с кем больше всего хотите сыграть?

– Нет. У нас сложный момент – мы не участвуем в отборочной группе вне конкурса, как это должно было быть. И выбирать приходится по принципу – с кем можно. Иногда этот выбор есть, иногда – нет. В этом плане я понимаю нашу федерацию, и здесь у нас не должно быть никаких разногласий. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова