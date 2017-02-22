Станция метро "Новокрестовская" будет сдана 30 апреля 2018 года

Весной 2018 года будет введена в эксплуатацию станция метро "Новокрестовская", которая будет располагаться рядом со стадионом "Крестовский", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин.

Ранее сообщалось, что для сокращения общего срока строительства участка Невско-Василеостровской линии метростроители приняли ряд технологических решений. Так, тоннелепроходческий комплекс "Надежда" пройдет через тело станции "Новокрестовская" не традиционным способом в грунте, а через уже разработанный котлован станции.​