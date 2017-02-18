Стадион в Саратове восстановят к ЧМ-2018 за 189 миллионов

Стадион "Авангард" в Саратове будет реконструирован к чемпионату мира-2018, сообщает saroblnews.ru. Стоимость проекта составит 189 миллионов рублей, из которых 99,8 будет выделено из федерального бюджета. Проект модернизации стадиона предусматривает создание футбольного поля с натуральным травяным покрытием, строительство административно-бытового корпуса с трибунами на 500 мест помещений для хранения техники, котельной, насосной, подземных КНС, тренировочной площадки и площадки для выращивания газона.

Стадион входит в число 64 тренировочных площадок для участников ЧМ-2018.