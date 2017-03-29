Стадион в Санкт-Петербурге будет полностью готов к 31 марта

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что стадион на Крестовском острове будет полностью построен 31 марта в соответствии с госконтрактом.

Арена, где пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, была заложена в западной части Крестовского острова в 2007 году. Ее проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость увеличивалась.

"По моей информации, в пятницу, 31 марта, генеральный подрядчик компания "Метрострой" должна направить уведомление в Ростехнадзор о завершении работ по строительству второй очереди, - приводит ТАСС слова Албина. - Госконтракты будут завершены в полном объеме".

По его словам, далее в спокойном режиме Ростехнадзор и Госстройнадзор проверят все работы на соответствие и выдадут акт ввода в эксплуатацию. Дату появления акта он назвать затруднился.

"31 марта стадион будет полностью готов", - подытожил вице-губернатор.