16:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Стадион в Санкт-Петербурге будет полностью готов к 31 марта

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что стадион на Крестовском острове будет полностью построен 31 марта в соответствии с госконтрактом.

Арена, где пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, была заложена в западной части Крестовского острова в 2007 году. Ее проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость увеличивалась.

"По моей информации, в пятницу, 31 марта, генеральный подрядчик компания "Метрострой" должна направить уведомление в Ростехнадзор о завершении работ по строительству второй очереди, - приводит ТАСС слова Албина. - Госконтракты будут завершены в полном объеме".

По его словам, далее в спокойном режиме Ростехнадзор и Госстройнадзор проверят все работы на соответствие и выдадут акт ввода в эксплуатацию. Дату появления акта он назвать затруднился.

"31 марта стадион будет полностью готов", - подытожил вице-губернатор.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4136027?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

СЭ от жизни отстал, как всегда. Контракт по намыву расторгнут. Что будет дальше не известно.

16:52

GalacticBoy

Какого хоть года вы забыли написать.Я не удивлюсь,если это будет 2018-2020

16:37

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