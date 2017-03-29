Стадион в Санкт-Петербурге будет полностью готов к 31 марта

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что стадион на Крестовском острове будет полностью построен 31 марта в соответствии с госконтрактом.
Арена, где пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, была заложена в западной части Крестовского острова в 2007 году. Ее проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость увеличивалась.
"По моей информации, в пятницу, 31 марта, генеральный подрядчик компания "Метрострой" должна направить уведомление в Ростехнадзор о завершении работ по строительству второй очереди, - приводит ТАСС слова Албина. - Госконтракты будут завершены в полном объеме".
По его словам, далее в спокойном режиме Ростехнадзор и Госстройнадзор проверят все работы на соответствие и выдадут акт ввода в эксплуатацию. Дату появления акта он назвать затруднился.
"31 марта стадион будет полностью готов", - подытожил вице-губернатор.
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serzheo
СЭ от жизни отстал, как всегда. Контракт по намыву расторгнут. Что будет дальше не известно.
16:52
GalacticBoy
Какого хоть года вы забыли написать.Я не удивлюсь,если это будет 2018-2020
16:37