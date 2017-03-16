Стадион в Ростове введут в эксплуатацию на два месяца раньше запланированного срока

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что сроки ввода в эксплуатацию строящегося на левом берегу Дона стадиона "Ростов-Арена" официально передвинуты на 2 месяца раньше - на 1 ноября 2017 года. По его словам, до конца месяца будет определен руководитель спортивной арены, который будет принимать сооружение. Ранее планировалось завершить строительство стадиона 25 декабря 2017 года.

- Мы подтверждаем дату завершения строительства стадиона 1 ноября. Это означает, что все существующие планы, дорожные карты должны быть синхронизированы под эти сроки, - приводит ТАСС слова Голубева. - Еще в декабре мною было принято решение часть финансовых средств, предусмотренных в 2018 году, переместить на 2017-й и завершить работу в срок, о котором я сказал. Ряд работ, которые придется проводить, связаны с дорогами, Ворошиловским мостом, благоустройством территории.

Напомним, что матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.