Стадион в Ростове получит медиафасад и светящуюся крышу

Президент акционерного общества, которое является генподрядчиком строящегося стадиона в Ростове, Арас Агаларов подчеркнул, что арена будет оборудована светящейся крышей и медиафасадом, что не предусмотрено проектом. Комплекс зданий и сооружений нового футбольного стадиона будет расположен на левом берегу реки Дон и станет композиционным ядром застройки левобережной части города. Стоимость стадиона составляет 18,7 миллиарда рублей.

- Мы хотим сделать лучше, чем от нас ожидают, поэтому у нас везде подвесные потолки вместо голого бетона, что предусмотрено проектом, керамическая плитка. Будет медиафасад, то есть на всем фасаде можно будет "писать" что угодно, крыша будет светиться, - приводит ТАСС слова Агаларова. - Эти вещи проектом не предусмотрены и сделаны за рамками проектных вещей. Это сделано, чтобы стадион был таким объектом, о котором заговорят в мире.

Профессиональные компании приступили к строительству поля, оно будет зеленым уже в этом году. Если помните чемпионаты в других странах, там сеют ровную траву, и она как бы у футболистов из-под ног вылетает, у нас будет коренная трава, прошитая. Для футболиста любого уровня и любой команды будет открытием, что в России могут делать такие поля.