Стадион в Ростове не будет оснащен подогревом зрительских сидений

Стадион "Ростов Арена", который строится на левом берегу Дона к чемпионату мира 2018 года, не будет иметь подогрева на местах для зрителей.

Стоимость арены составляет 18,7 миллиарда рублей. Пятиэтажный стадион будет вмещать 45 тысяч зрителей и иметь три яруса открытых трибун.

- На стадионе будет только поле с подогревом. Подогрева сидений на местах для зрителей на "Ростов-Арене" не будет, - приводит ТАСС слова представителя генподрядчика строительства. - Он изначально и не планировался по проекту.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.