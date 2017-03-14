19:12 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Стадион в Ростове не будет оснащен подогревом зрительских сидений

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Стадион "Ростов Арена", который строится на левом берегу Дона к чемпионату мира 2018 года, не будет иметь подогрева на местах для зрителей.

Стоимость арены составляет 18,7 миллиарда рублей. Пятиэтажный стадион будет вмещать 45 тысяч зрителей и иметь три яруса открытых трибун.

- На стадионе будет только поле с подогревом. Подогрева сидений на местах для зрителей на "Ростов-Арене" не будет, - приводит ТАСС слова представителя генподрядчика строительства. - Он изначально и не планировался по проекту.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4094545

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Баск

Для России любой стадион без подогрева сидений зрителей это стадион прошлого века. Не говоря о потерях денег от посещаемости стадиона в поздней осенью и ранней весной. А это почти трет чемпионата, около 10 матчей.

20:10

AlCapone

Предполагается. что у зрителей и так во время матчей будет подгорать )

19:34

баламошка

Придётся есть горошек перед матчем и самим подогревать.

19:19

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ