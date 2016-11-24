23:59 24 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Стадион в Петербурге сможет окрашиваться в цвета команд

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что на строящейся арене в Питере будет установлено световое оборудование. По его словам, стадион сможет окрашиваться в те цвета, команды которых на нем играют.  

 
Стадион на Крестовском острове минувшим летом.Игорь Албин: "Стадион у Петербурга уже есть"

– На современных стадионах автобусы с командами въезжают прямо в подтрибунное помещение.

– У нас въезжать они будут в подтрибунное помещение в один портал, выезжать через другой. Спортивная зона – это 4500 квадратных метров. Абсолютно одинаковые две половинки одного сектора "А".

– Слышал, что у стадиона будет уникальная внешняя подсветка?

– По внешнему периметру устанавливается соответствующее световое оборудование. Оно позволит окрашивать арену в цвета тех команд, которым предстоит играть. В наш триколор тоже, разумеется. Но и сейчас стадион уже выглядит красиво в вечернее время. Я наслаждаюсь этой картинкой. В 20.00 включается световое оборудование, в том числе на фасадах, лагах и лестницах, и мы продолжаем работать. Но делается это еще и для того, чтобы Петербург привыкал – у него уже есть новый футбольный стадион. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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