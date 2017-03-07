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Стадион в Петербурге оборудуют для инвалидов до конца апреля 2017 года

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Стадион на Крестовском острове оборудуют для инвалидов до конца апреля этого года, информирует abnews.ru. Как отметили чиновники, на новой арене установят таблички для инвалидов с болезнями опорно-двигательной системы. Строители также намерены поставить специальные указатели для слепых, чтобы они могли комфортно ориентироваться в пространстве. Дополнительные средства из бюджета города на оборудование стадиона выделять не будут.

Отметим, ранее новую арену посетили представители движений "Недоступная среда", "На коляске без барьеров", "Городские проекты" и "Красивый Петербург". Члены общественных организаций проверили доступность посещения стадиона для лиц с ограниченными возможностями. Всего на стадионе построили 560 мест для инвалидов, из них 266 – для колясочников. В зоне контроля установили специальные коридоры для прохода лиц с ограниченными возможностями.

Дополнительная информация

http://abnews.ru/2017/03/06/stadion-invalidy/

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