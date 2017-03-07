Стадион в Петербурге оборудуют для инвалидов до конца апреля 2017 года

Стадион на Крестовском острове оборудуют для инвалидов до конца апреля этого года, информирует abnews.ru. Как отметили чиновники, на новой арене установят таблички для инвалидов с болезнями опорно-двигательной системы. Строители также намерены поставить специальные указатели для слепых, чтобы они могли комфортно ориентироваться в пространстве. Дополнительные средства из бюджета города на оборудование стадиона выделять не будут.

Отметим, ранее новую арену посетили представители движений "Недоступная среда", "На коляске без барьеров", "Городские проекты" и "Красивый Петербург". Члены общественных организаций проверили доступность посещения стадиона для лиц с ограниченными возможностями. Всего на стадионе построили 560 мест для инвалидов, из них 266 – для колясочников. В зоне контроля установили специальные коридоры для прохода лиц с ограниченными возможностями.