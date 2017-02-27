Стадион в Нижнем Новгороде к чемпионату миру готов на 65 процентов

Стадион в Нижнем Новгороде, строящийся к чемпионату мира 2018 года, готов на 65 процентов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. По его словам, команда правительства Нижегородской области сыграет со строителями в матче открытия стадиона. Арена в Нижнем Новгороде примет шесть матчей чемпионата мира-2018: четыре игры группового этапа, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

– Стадион готов процентов на 65. Все бетонные работы выполнены, закончен монтаж металлических конструкций кровли, – цитирует "Р-Спорт" Шанцева. – В матче открытия стадиона в Нижнем Новгороде команда областного правительства сыграет с командой строителей арены. Сейчас определяемся со временем. Думаю, игра состоится в конце сентября – начале октября.