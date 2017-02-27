18:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Стадион в Нижнем Новгороде к чемпионату миру готов на 65 процентов

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Стадион в Нижнем Новгороде, строящийся к чемпионату мира 2018 года, готов на 65 процентов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. По его словам, команда правительства Нижегородской области сыграет со строителями в матче открытия стадиона. Арена в Нижнем Новгороде примет шесть матчей чемпионата мира-2018: четыре игры группового этапа, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

– Стадион готов процентов на 65. Все бетонные работы выполнены, закончен монтаж металлических конструкций кровли, – цитирует "Р-Спорт" Шанцева. – В матче открытия стадиона в Нижнем Новгороде команда областного правительства сыграет с командой строителей арены. Сейчас определяемся со временем. Думаю, игра состоится в конце сентября – начале октября.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170227/1116953055.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy

На 67%.

18:21

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