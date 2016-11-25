Стадион в Липецке начали реконструировать к ЧМ-2018

Компания "Сталь-М" приступила к реконструкции стадиона "Металлург" в Липецке, сообщает lipetsknews.ru. В настоящее время идет демонтаж старых пластиковых сидений. До конца года рабочие приступят к обновлению фасада. Основные работы - замена инженерных сетей подогрева, установка автополива, замена асфальта, реконструкция помещений, благоустройство территории - запланированы на 2017 год. Затраты составят 109 миллионов рублей, средства выделят из федерального и регионального бюджета.
Стадион станет одной из 64 тренировочных площадок для участников чемпионата мира-2018. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
Дополнительная информация
http://www.lipetsknews.ru/articles/obshchestvo/lipeckiy-stadion-nachali-rekonstruirovat-k-chm-2018-za-109-mln-rubley-dlya