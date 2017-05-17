Стадион в Долгопрудном к ЧМ-2018 построят за 116 миллионов

В Долгопрудном построят новый стадион к чемпионату мира-2018, сообщает "Интерфакс". Застройщиком станет компания Urban Group, ставшая победителем торгов. Стоимость строительства составит более 116 миллионов рублей. Сдан объект будет в мае 2018 года и станет одной из тренировочных баз для участников ЧМ-2018.

Размеры поля составят 105 × 68 м, а крытые трибуны будут вмещать 500 человек. Также на территории тренировочной базы расположатся кафе, зал для пресс-конференций, рассчитанный на 100 человек, парковочное пространство, зона для разминки, вспомогательная зона с травяным покрытием и тренировочный зал. После окончания турнира база будет передана спортивной школе Долгопрудного.