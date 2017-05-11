Стадион "Родина" будет закрыт на реконструкцию

По окончании матча чемпионата России среди женских команд ЦСКА - "Россиянка", который состоится в пятницу, стадион "Родина" закроется на реконструкцию в преддверии чемпионата мира-2018, информирует пресс-служба "Арены Химки". Работы должны быть завершены до апреля 2018 года.

Подмосковная арена, которая станет тренировочной площадкой одной из сборных команд-участниц, будет реконструирована строго в соответствии с требованиями международной федерации футбола.

Строительно-монтажные работы начнутся с усиления несущих конструкций главной трибуны и ее ремонта, а также замены всех инженерных коммуникаций. Будут модернизированы раздевалки, появится полноценный пресс-центр. Также будут организованы новые КПП, зоны досмотра, парковки, маршруты движения команд, усовершенствуют систему видеонаблюдения.

Главный этап реконструкции - замена искусственного газона на натуральный сеяный, который будет выращен по месту после формирования корнеобитаемого слоя и обустройства системы полива. Размеры футбольного поля приведут в соответствие со стандартами ФИФА: 105 на 68 метров по линиям разметки.