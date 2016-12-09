Стадион на Крестовском острове получил одобрительное заключение Главгосэкспертизы

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на дополнительную корректировку проектной документации стадиона на Крестовском острове. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

Напомним, летом из-за срыва сроков строительства был расторгнут контракт с подрядчиком - компанией "Инжтрансстрой". Достраивать стадион поручено компании "Метрострой". Сдана арена должна быть к 26 декабря, сейчас ее готовность оценивается в 95 процентов.

На арене пройдут три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира, включая матч сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место ЧМ-2018.