21:01 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Стадион на Крестовском острове получил одобрительное заключение Главгосэкспертизы

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Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на дополнительную корректировку проектной документации стадиона на Крестовском острове. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

Напомним, летом из-за срыва сроков строительства был расторгнут контракт с подрядчиком - компанией "Инжтрансстрой". Достраивать стадион поручено компании "Метрострой". Сдана арена должна быть к 26 декабря, сейчас ее готовность оценивается в 95 процентов.

На арене пройдут три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира, включая матч сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место ЧМ-2018.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

96% - это он только про чашу, так что снаружи на 94%, видимо, если в среднем 95 получается)

21:42

баламошка

"Сдана арена должна быть к 26 декабря, сейчас ее готовность оценивается в 95 процентов"./////////////////Опять разваливаться начала. Мутко же до этого говорил, что готовность =96%.

21:34

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