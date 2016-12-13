Стадион на Крестовском острове подтопило после испытания пожарной системы

Пресс-секретарь компании "Метрострой" Екатерина Гигиняк сообщила, что на нулевой отметке строящегося стадиона на Крестовском острове растеклась вода из-за испытания пожарной системы. По ее словам, масштабного потопа удалось избежать.

По сведениям очевидцев, для ликвидации разлива понадобилась помощь специальных откачивающих машин "Водоканала". На стадион для устранения подтопления приезжали несколько автомобилей предприятия. По одной из версий, ночью при заполнении пожарных гидрантов забыли закрыть вентиль, из-за чего водой якобы заполнило весь первый ярус.

- Ночью был небольшой излив воды, связанный с испытаниями пожарной системы, - приводит "Радио Балтика" слова Гигиняк. - В данный момент все последствия этого небольшого ЧП устранены. Работа продолжается в штатном режиме.