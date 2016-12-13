19:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Стадион на Крестовском острове подтопило после испытания пожарной системы

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Пресс-секретарь компании "Метрострой" Екатерина Гигиняк сообщила, что на нулевой отметке строящегося стадиона на Крестовском острове растеклась вода из-за испытания пожарной системы. По ее словам, масштабного потопа удалось избежать. 

По сведениям очевидцев, для ликвидации разлива понадобилась помощь специальных откачивающих машин "Водоканала". На стадион для устранения подтопления приезжали несколько автомобилей предприятия. По одной из версий, ночью при заполнении пожарных гидрантов забыли закрыть вентиль, из-за чего водой якобы заполнило весь первый ярус.

- Ночью был небольшой излив воды, связанный с испытаниями пожарной системы, - приводит "Радио Балтика" слова Гигиняк. - В данный момент все последствия этого небольшого ЧП устранены. Работа продолжается в штатном режиме.

Дополнительная информация

https://baltika.fm/news/101393

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КОММЕНТАРИИ (14)
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crazysun78

Я так понял, - с пожарниками не договорились.. ))

21:31

Ботаникум

ГигиЕняк - это звучит СМЕШНО! Похоже, исконно питерская фамилия!?.......

21:29

shpasic

доверились Метрострою - а у них ведь самих двадцать лет назад был размыв в петербургском метро!

20:24

Kupservas

Да уж, уже болото...

20:22

sergey.v1968

Да, среди бомжей упоротых хватает - стадион уже не просто стал притчей во языцех, а уже даже и смеха, если трезво смотреть на вещи, не вызывает, а эти всё - всё отлично, аналогов этому стадику нет. Конечно, нет, поскольку он эксклюзивен по стоимости - аналогичные сооружения стоили втрое дешевле. Доиграетесь, млин, что и чемп отберут, поскольку уже вообще внаглую тырите.

20:21

Великий Пу

а на третьем этаже, в коридоре, лампочка перегорела-почему СЭ не пишет об этом ?

20:18

Шалманист

Надо же было столько бюджетных денег спиздить, чтоб так и не этот грёбаный стадион!

20:18

sars882

шамана надо тащить. пусть нечисть почистит.

20:11

gdemoi17let

"буль-буль-буль! хахаха)" (с) ......точнее и не скажешь =))))

20:03

King's Bounty IIII

Levbereg Наверно уже и болельщики Зенита посмеиваются от идиотизма, который творится вокруг стадиона. ________ Вряд ли...посмотри на Упыря Юрича и Коттузолибоя...

19:59

Levbereg

Наверно уже и болельщики Зенита посмеиваются от идиотизма, который творится вокруг стадиона.

19:54

shpasic

буль-буль-буль! хахаха)

19:44

баламошка

Возьмут ещё 50 миллиардов из бюджета и превратят стадион в аквапарк для лягушек.

19:34

King's Bounty IIII

Болото же...

19:32

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