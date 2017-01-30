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Стадион на Крестовском острове готов к передаче в управление "Зениту"

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Стадион на Крестовском отсрове передан в собственность Санкт-Петербурга и готов к передаче в управление "Зениту". Ранее предполагалось, что передача арены в управление "Зениту" будет произведена до 25 января. Стадион примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

- Документы о передаче футбольного стадиона находятся в Комитете имущественных отношений (КИО), - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по строительству Санкт-Петербурга. - Все права зарегистрированы. Ожидается решение ФК "Зенит". 

Стадион был заложен в 2007 году, после чего проект арены неоднократно подвергался  корректировкам. Каждый раз стоимость арены увеличивалась. 29 декабря 2016 года было выдано заключение о соответствии проекту и разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Предполагалось, что на втором этапе будут реализованы проектные решения по адаптации объекта к требованиям ФИФА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3982284

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