Стадион на Крестовском острове готов к передаче в управление "Зениту"

Стадион на Крестовском отсрове передан в собственность Санкт-Петербурга и готов к передаче в управление "Зениту". Ранее предполагалось, что передача арены в управление "Зениту" будет произведена до 25 января. Стадион примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

- Документы о передаче футбольного стадиона находятся в Комитете имущественных отношений (КИО), - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по строительству Санкт-Петербурга. - Все права зарегистрированы. Ожидается решение ФК "Зенит".

Стадион был заложен в 2007 году, после чего проект арены неоднократно подвергался корректировкам. Каждый раз стоимость арены увеличивалась. 29 декабря 2016 года было выдано заключение о соответствии проекту и разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Предполагалось, что на втором этапе будут реализованы проектные решения по адаптации объекта к требованиям ФИФА.