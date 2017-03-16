Стадион "Кубань" будет обновлен к ЧМ-2018

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что стадион "Кубань" будет обновлен как тренировочная площадка чемпионата мира 2018 года. По его словам, масштабная реконструкция объекта не запланирована. Ранее сообщалось, что вместимость стадиона "Кубань" к 2020 году увеличится до 40 тысяч зрителей.

- Сейчас первоочередная задача - подготовить стадион "Кубань" к чемпионату мира, - цитирует ТАСС Кондратьева. - Эта площадка может стать одной из баз размещения команд сборных - участниц чемпионата. Для приведения тренировочной площадки в соответствие необходимым требованиям на стадионе будет заменен газон, обновлено освещение игрового поля, расширены зоны разминки, реконструированы подтрибунные помещения. Других работ по изменению конструкции стадиона пока не планируется.