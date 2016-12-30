17:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Стадион "Крестовский" передан в собственность Санкт-Петербурга

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Сегодня. Санкт-Петербург. Стадион на Крестовском острове.Георгий Полтавченко: "Очевидно, что стадион на Крестовском построен"

Стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге, который примет матч Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018, передан в собственность города. Вчера Северная столица получила разрешение на ввод арены в эксплуатацию.

"В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 декабря 2016 г. зарегистрировано право Санкт-Петербурга на объект недвижимости "Футбольный стадион в западной части Крестовского острова", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации города.

Напомним, что стадион начали строить в 2007 году. Его вместимость составляет 68 тысяч зрителей.

Дополнительная информация

http://gov.spb.ru/gov/admin/albin-igor-nikolaevich/news/103953/

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