Стадион "Крестовский" передан в собственность Санкт-Петербурга

Стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге, который примет матч Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018, передан в собственность города. Вчера Северная столица получила разрешение на ввод арены в эксплуатацию.

"В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 декабря 2016 г. зарегистрировано право Санкт-Петербурга на объект недвижимости "Футбольный стадион в западной части Крестовского острова", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации города.

Напомним, что стадион начали строить в 2007 году. Его вместимость составляет 68 тысяч зрителей.