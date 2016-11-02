Стадион "Фишт" будет сдан в эксплуатацию в конце ноября

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда отметил, что власти региона в срок выполнят обязательства по реконструкции сочинского стадиона "Фишт". Арена будет сдана в эксплуатацию в конце ноября.

Сегодня Сочи посетила комиссия ФИФА, которая осмотрела помещения для команд и другие спортивные зоны, сектор журналистов, трибуны для ВИП-гостей и зрителей, технологические помещения. Делегация высоко оценила ход работ на стадионе, но выразила озабоченность отставанием окончания монтажа систем IT-технологий.

– Несмотря на существующее отставание, Краснодарский край в установленные сроки выполнит все обязательства, - приводит пресс-служба администрации региона слова Долуды. - Все будет готово к концу ноября 2016 года.