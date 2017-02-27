Стадион ЧМ-2018 в Калининграде может быть открыт концертом

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что стадион к чемпионату мира-2018 в Калининграде может быть открыт крупным концертом, а не футбольным матчем "Балтики". Местная арена примет четыре матча группового турнира мирового первенства.

– Мы думаем на тему церемонии открытия стадиона, – цитирует "Р-Спорт" Алиханова. – Думаю, что лучше сделать какой-то большой концерт, потому что нет уверенности в том, что футбольный матч "Балтики" соберет полную 35-тысячную арену. Стоит начать с других мероприятий.