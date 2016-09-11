Стадион ЧМ-2018 в Калининграде готов на 40 процентов

Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов сообщил, что готовность стадиона к чемпионату мира-2018 достигла 40 процентов. Никаких проблем с подготовкой объекта к мировому первенству нет.

- Готовность объекта приблизилась где-то к 40 процентам, - цитирует ТАСС Рольбинова. - Основные работы в части несущих конструкций стадиона полностью завершены, полностью собран металлический каркас, через небольшое время мы уже сможем увидеть крышу стадиона. На сегодняшний день все, что касается вопросов, связанных со стадионом, со строительством - никаких проблем нет, все технические решения приняты, и все, что делается, приведет к тому, что все опасения будут сняты.