17:04 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сроки сдачи стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде перенесены на 2018 год

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Стадионы чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде и Волгограде будут сданы позже изначально установленного срока, сообщает официальный портал правовой информации. Арены, которые должны быть введены в эксплуатацию в декабре 2017 года, будут открыты в первом квартале 2018 года. 

 
Арена ЦСКА, Москва.Стадионы, которые будут построены к 2018 году

Оба 45-тысячника примут четыре матча группового турнира ЧМ-2018. В Нижнем Новгороде также состоятся встречи 1/8 и четвертьфинала. 

Также матчи турнира состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде и Екатеринбурге. На данный момент готовы и функционируют только "Открытие Арена" в Москве и "Казань-Арена". Ранее сообщалось об отставаниях в строительстве ряда объектов.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://pravo.gov.ru/

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