14:00 26 сентября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Спортивную инфраструктуру в Тушине построят к началу ЧМ-2018

0
0
0
2

Строительство объектов спортивной инфраструктуры на бывшем аэродроме в Тушине завершится к началу чемпионата мира-2018, сообщает "Интерфакс". Турнир стартует 14 июня 2018 года. Ранее сообщалось, что в Тушине должен появиться один из крупнейших в стране спортивных кластеров.

- Это серьезный инвестиционный проект. Безусловно, на его реализацию может оказать влияние общая экономическая ситуация в мире и стране, но у нас есть уверенность, что к 2018 году вся спортивная инфраструктура будет готова, - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - На этой территории возведут два физкультурно-оздоровительных центра, комплексы ледовых и водных видов спорта, тенниса, художественной гимнастики, автомобильного спорта, футбольную тренировочную базу, а также гостиницы и апартаменты, которые смогут разместить гостей предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Дополнительная информация

http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/72475

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЗЮК

shpasic,включи голову.Ещё вспомни аз есьм.

15:11 26 сентября

shpasic

"недаром помнит вся Россия про день Бородина!"

14:28 26 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ