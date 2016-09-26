Спортивную инфраструктуру в Тушине построят к началу ЧМ-2018

Строительство объектов спортивной инфраструктуры на бывшем аэродроме в Тушине завершится к началу чемпионата мира-2018, сообщает "Интерфакс". Турнир стартует 14 июня 2018 года. Ранее сообщалось, что в Тушине должен появиться один из крупнейших в стране спортивных кластеров.

- Это серьезный инвестиционный проект. Безусловно, на его реализацию может оказать влияние общая экономическая ситуация в мире и стране, но у нас есть уверенность, что к 2018 году вся спортивная инфраструктура будет готова, - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - На этой территории возведут два физкультурно-оздоровительных центра, комплексы ледовых и водных видов спорта, тенниса, художественной гимнастики, автомобильного спорта, футбольную тренировочную базу, а также гостиницы и апартаменты, которые смогут разместить гостей предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу.