Спасатели на стадионе "Санкт-Петербург" ликвидировали условный пожар и массовые беспорядки

На стадионе "Санкт-Петербург" прошли первые совместные масштабные учения в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018, сообщает welcome2018.com. В них приняли участие около 800 представителей экстренных служб, силовых ведомств и служб жизнеобеспечения города.

По легенде на фанатской трибуне произошли массовые беспорядки и возгорание. Роль болельщиков сыграли около тысячи волонтеров. В зоне фанатской трибуны пошел дым от "шашек", статисты имитировали борьбу, в нескольких точках трибуны возник "тренировочный" пожар. На табло стадиона появилась надпись на красном фоне: "Внимание! Сохраняйте спокойствие. Всем срочно покинуть территорию арены. Следуйте планам эвакуации". Надпись дублировалась на английском языке, а также транслировалась по громкой связи.

Роботы-пожарные тушили огонь в фанатском секторе, а группа спасателей на тросах спускалась с крыши и локализовывала возгорание. Статистов сотрудники служб безопасности "эвакуировали" на улицу. Прямо перед центральной лестницей стадиона приземлился вертолет санитарной авиации, который по плану должен перевозить пострадавших. Другой, более крупный пожарный вертолет, сел за пределами территории стадиона.

Губернатор города Георгий Полтавченко и начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин положительно оценили совместную работу служб и выразили надежду, что подобные ситуации придется отрабатывать только на учениях.

- На мой взгляд, то, что вы видели: работу спасателей, представителей министерства внутренних дел, - можно назвать профессиональной, качественной, - сказал Полтавченко. - Надеюсь, что им не придется заниматься подобного рода работой перед проведением футбольных матчей. Надеюсь, что болельщики будут вести себя более прилично, чем те учебные хулиганы, которых вы наблюдали. В любом случае, подготовка необходима.

Первый официальный матч "Санкт-Петербург" примет 22 апреля - в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет с "Уралом".