13:31 24 октября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Создательница Забиваки получила за талисман ЧМ 500 долларов

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Студентка кафедры графического дизайна Томского государственного университета Екатерина Бочарова, автор талисмана ЧМ-2018 Волка Забиваки, хочет работать в студии "Дисней". Сегодня она встретилась с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, который подарил ей уменьшенную копию памятника волку из мультфильма "Жил-был пес" ("Щас спою"). 

- Я с детства мечтала быть мультипликатором: разрабатывать персонажей, заниматься мультипликацией. Вообще в планах - уехать работать в "Дисней", - цитирует ТАСС Бочарову.

Также художница сообщила, что ФИФА выкупила у нее права на эскизы Волка за 500 долларов. Она выразила надежду, что ей дадут возможность поучаствовать в разработке талисманов для других крупных международных спортивных соревнований.

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http://tass.ru/sport/3729017

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Материалы сюжета: Волк Забивака - талисман ЧМ-2018

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КОММЕНТАРИИ (6)
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igorx70

Ждут ее там.Сперла волченка Вуко

16:02

740

название чо-то с ненормативной лексикой ассоциируется.... За призовые 500 баксов она даже билет в США не купит......

15:35

nezasport

А парню за название вице-премьера присвоили.... и мечты земные у него.

14:11 24 октября

Vlаdimir

Могли бы и больше заплатить ..,

13:54 24 октября

Андрей Палыч 1979

А почему не хочешь в России за приличные деньги работать и на благо Родины и наших детей?Посмотри как кайфуют наши паспортисты-футболисты и никто за бугор не рвётся.

13:45 24 октября

Блудный Свин

Цэ так свидомо!

13:43 24 октября

shpasic

как патриотично!))

13:38 24 октября

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