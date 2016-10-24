Создательница Забиваки получила за талисман ЧМ 500 долларов

Студентка кафедры графического дизайна Томского государственного университета Екатерина Бочарова, автор талисмана ЧМ-2018 Волка Забиваки, хочет работать в студии "Дисней". Сегодня она встретилась с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, который подарил ей уменьшенную копию памятника волку из мультфильма "Жил-был пес" ("Щас спою").
- Я с детства мечтала быть мультипликатором: разрабатывать персонажей, заниматься мультипликацией. Вообще в планах - уехать работать в "Дисней", - цитирует ТАСС Бочарову.
Также художница сообщила, что ФИФА выкупила у нее права на эскизы Волка за 500 долларов. Она выразила надежду, что ей дадут возможность поучаствовать в разработке талисманов для других крупных международных спортивных соревнований.
igorx70
Ждут ее там.Сперла волченка Вуко
16:02
740
название чо-то с ненормативной лексикой ассоциируется.... За призовые 500 баксов она даже билет в США не купит......
15:35
nezasport
А парню за название вице-премьера присвоили.... и мечты земные у него.
14:11 24 октября
Vlаdimir
Могли бы и больше заплатить ..,
13:54 24 октября
Андрей Палыч 1979
А почему не хочешь в России за приличные деньги работать и на благо Родины и наших детей?Посмотри как кайфуют наши паспортисты-футболисты и никто за бугор не рвётся.
13:45 24 октября
Блудный Свин
Цэ так свидомо!
13:43 24 октября
shpasic
как патриотично!))
13:38 24 октября