Совет ФИФА обсудит расширение участников чемпионата мира до 48

В четверг и пятницу в Цюрихе состоится заседание совета ФИФА. Как сообщает ТАСС, одним из ключевых вопросов станет обсуждение идеи расширения числа участников финальных стадий чемпионата мира. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил увеличить количество команд, выходящих в финальную стадию, с 32 до 48.

Также планируется рассмотрение изменения правил проведения товарищеских матчей. У хозяйки ЧМ-2018 - сборной России - возникли неожиданные трудности с поиском спарринг-партнеров. Изначально команда была "привязана" к одной из европейских отборочных групп с нечетным количеством команд, однако после включения в квалификацию сборных Косова и Гибралтара россиянам пришлось искать новых соперников. На данный момент подопечные Станислава Черчесова провели матчи с Турцией (0:0), Ганой (1:0) и Коста-Рикой (3:4).