17:23 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Совет безопасности РФ уделит особое внимание поведению фанатов ЧМ-2018

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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин сообщил, что Совбез ведет работу по обеспечению безопасности на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. Особое внимание уделяется недопущению противоправных акций со стороны фанатов. 

- Особый акцент делается на организации их проведения на высоком уровне с точки зрения обеспечения безопасности участников и зрителей спортивных мероприятий, на предупреждение террористических и экстремистских проявлений, на недопущение хулиганских и других противоправных акций, в том числе со стороны футбольных фанатов, - цитирует ria.ru Гребенкина.

Кубок конфедераций стартует ровно через месяц - 17 июня - и продлится до 2 июля. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

https://ria.ru/sport/20170517/1494449511.html

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