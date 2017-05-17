Совет безопасности РФ уделит особое внимание поведению фанатов ЧМ-2018

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин сообщил, что Совбез ведет работу по обеспечению безопасности на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. Особое внимание уделяется недопущению противоправных акций со стороны фанатов.

- Особый акцент делается на организации их проведения на высоком уровне с точки зрения обеспечения безопасности участников и зрителей спортивных мероприятий, на предупреждение террористических и экстремистских проявлений, на недопущение хулиганских и других противоправных акций, в том числе со стороны футбольных фанатов, - цитирует ria.ru Гребенкина.

Кубок конфедераций стартует ровно через месяц - 17 июня - и продлится до 2 июля. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.