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Сотовую связь на стадионе "Санкт-Петербург" начнут настраивать с 1 декабря

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На стадионе "Санкт-Петербург" с 1 декабря начнут настраивать инфраструктуру связи, сообщает ТАСС. В пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина подчеркнули, что пусконаладка завершится 25 декабря. Сейчас под эти цели на стадионе уже построена аппаратная, размещены специализированные антенны.  

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. Кроме того, на нем пройдут три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3773374

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