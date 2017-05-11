Сорокин выступил перед конгрессом ФИФА с докладом о подготовке к ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выступил перед конгрессом Международной федерации футбола (ФИФА) с докладом о подготовке к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года. Сорокин представил концепцию Кубка конфедераций – города, стадионы, участвующие команды, а также расписание. Он добавил, что к турниру будут готовы 104 тренировочные площадки, инспекции команд ведутся полным ходом.

– Осталось всего 37 дней до Кубка конфедераций и чуть меньше 400 – до ЧМ, – цитирует ТАСС Сорокина. – Подготовка идет полным ходом, и мы не сомневаемся, что все успеем сделать в срок.

Вчера вечером у нас прошла генеральная репетиция (турнир легенд ФИФА, в котором приняли участие шесть команд конфедераций, сборная руководителей ФИФА, а также ветеранов футбола Бахрейна, за которую сыграл бывший капитан сборной России Алексей Смертин).

Проблем с размещением на Кубке конфедераций не возникнет, аэропорты даже превышают требования турнира. Вопросы с визовой поддержкой будут решены.

Стадионы будут построены до конца этого года, после чего весной следующего года на них пройдут тестовые матчи.

Мы перешли на оперативный этап, когда все предоставленные обещания претворяются в жизнь. Российский народ прилагает колоссальные усилия, чтобы каждый болельщик получил незабываемое впечатление. Вы получите потрясающее футбольное зрелище в многогранной стране. Добро пожаловать в Россию!

Поздравляем вас с тем, что уже достигнуто. Приглашаем весь мир в Россию. Вас удивит, с какой теплотой вас встретят в гостеприимной России.