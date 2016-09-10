14:02 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сорокин - про арену в Питере: "Когда вы въезжаете в новую квартиру, вы же продолжаете доделывать что-то?"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что стадиону в Петербурге еще предстоит пройти операционную отладку. По словам руководителя, это нормальный процесс, и арена точно примет Кубок конфедераций, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Через полгода стадион будет сдан, но проводить матч наверняка еще будет нельзя. Устроит ли это ФИФА?

– Любой стадион после строительства проходит операционную отладку, это нормальный процесс. Есть комплекс замечаний, технические замечания, но это нормальный рабочий процесс. Когда вы въезжаете в новую квартиру, вы же продолжаете доделывать что-то?

– Да, но я не провожу там Кубок конфедераций!

– А мы будем!

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КОММЕНТАРИИ (2)
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waleriy

Это в бомжатнике все надо доделывать , а в нормальных домах ничего не доделывается. Как низко пал Санкт Петербург.

14:53

BT1979

"Когда вы въезжаете в новую квартиру, вы же продолжаете доделывать что-то?"----Да. Непременно. Особенно много приходится доделывать, если ввалил в нее денег разика в три больше номинала, и строили/отделывали ее специально для меня и с учетом моих запросов.

14:33

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