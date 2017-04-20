11:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сорокин пригласил Блюменталя на Кубок конфедераций

0
0
0
0

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что оргкомитет может пригласить американского сенатора Ричарда Блюменталя на Кубок конфедераций-2017. Ранее политик обратился к ФИФА с просьбой пересмотреть решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России.

– Можем пригласить его (Блюменталя) на Кубок конфедераций, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Не первое письмо и не последнее. Мы настолько увлечены подготовкой того, что он призывает пересмотреть, что нам комментировать некогда такие письма.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170420/1119336104.html

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ