Сорокин пригласил Блюменталя на Кубок конфедераций

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что оргкомитет может пригласить американского сенатора Ричарда Блюменталя на Кубок конфедераций-2017. Ранее политик обратился к ФИФА с просьбой пересмотреть решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России.

– Можем пригласить его (Блюменталя) на Кубок конфедераций, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Не первое письмо и не последнее. Мы настолько увлечены подготовкой того, что он призывает пересмотреть, что нам комментировать некогда такие письма.