09:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Соломоновы острова взяли реванш у Таити в матче отборочного турнира ЧМ-2018

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Соломоновы острова обыграла Таити в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Океании - 1:0. Предыдущая встреча команд завершилась в пользу Таити с таким же счетом. Таким образом, на счету обеих команд по три очка. Также им предстоит встретиться в групе с Папуа-Новой Гвинеей. Победители двух групп в Океании проведут между собой матчи за право участия в межконтинентальнх стыковых играх.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа B

Соломоновы Острова - Таити - 1:0 (0:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/

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