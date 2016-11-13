Соломоновы острова взяли реванш у Таити в матче отборочного турнира ЧМ-2018

Соломоновы острова обыграла Таити в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Океании - 1:0. Предыдущая встреча команд завершилась в пользу Таити с таким же счетом. Таким образом, на счету обеих команд по три очка. Также им предстоит встретиться в групе с Папуа-Новой Гвинеей. Победители двух групп в Океании проведут между собой матчи за право участия в межконтинентальнх стыковых играх.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа B

Соломоновы Острова - Таити - 1:0 (0:0)