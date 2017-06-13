Соломоновы Острова победили Папуа - Новую Гвинею и сыграют с Новой Зеландией за выход в "стыки" ЧМ-2018

Сборная Соломоновых Островов обыграла Папуа - Новую Гвинею в матче третьего раунда отборочного турнира ЧМ-2018 в Океании. Это позволило им занять первое место в своей подгруппе и попасть в финальный раунд отбора. Из другой группы досрочно вышла сборная Новой Зеландии.

Новая Зеландия и Соломоновы Острова проведут между собой две встречи, победитель сыграет в межконтинентальных стыковых матчах за выход на ЧМ-2018.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

Третий раунд

Группа B

Папуа - Новая Гвинея - Соломоновы Острова - 1:2 (1:2)