09:02 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Соломоновы Острова обыграли Папуа-Новую Гвинею

Сборная Соломоновых Островов выиграла у команды Папуа-Новой Гвинее в матче 3-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018. Победа позволила меланезийцам сравняться по очкам с Таити, у которого на одну игру больше.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа B 

Соломоновы Острова - Папуа-Новая Гвинея - 3:2 (2:0)

Голы: Кауа, 12 (1:0). Тотори, 37 (2:0). Фостер, 48 (2:1). Аиса, 61 (2:2).Леа'алафа, 74 (3:2).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/

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