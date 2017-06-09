Соломоновы Острова обыграли Папуа-Новую Гвинею

Сборная Соломоновых Островов выиграла у команды Папуа-Новой Гвинее в матче 3-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018. Победа позволила меланезийцам сравняться по очкам с Таити, у которого на одну игру больше.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа B

Соломоновы Острова - Папуа-Новая Гвинея - 3:2 (2:0)

Голы: Кауа, 12 (1:0). Тотори, 37 (2:0). Фостер, 48 (2:1). Аиса, 61 (2:2).Леа'алафа, 74 (3:2).