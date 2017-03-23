Соломон Кверквелия: "Окриашвили - один из ведущих футболистов сборной Грузии"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Сербии подчеркнул, что в стартовом составе команды выйдут те футболисты, которые будут бороться за победу. Специалист выразил сожаление в связи с отсутствием в коллективе травмированного полузащитника "Краснодара" Торнике Окриашвили.

– К сожалению, в нынешнем отборочном цикле нам еще не удалось одержать ни одной победы, – цитирует "Спутник Грузии" Вайсса. – Учитывая качество игры – это обидно. Что касается настроя в команде, то несмотря на отсутствие Мчедлидзе, Окриашвили и Даушвили, то он хороший. Ребята полны решимости выиграть завтрашний матч.

Безусловно, нам необходимо иметь план B. В команде отсутствуют три ведущих футболиста и их необходимо заменять другими игроками. В любом случае, завтра на поле выйдут те 11 футболистов, которые будут полностью готовы, для того, чтобы побороться за победу.