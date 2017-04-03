Соглашение с "Зенитом" по "Крестовскому" подпишут до 1 августа

Власти Санкт-Петербурга передали стадион чемпионата мира-2018 в безвозмездное пользование Дирекции по управлению спортивными сооружениями, сообщает ТАСС. Впоследствии организация будет заключать договоры с ФИФА, оргкомитетом ЧМ-2018 и "Зенитом" по эксплуатации арены.

"1 апреля на дирекцию возложена обязанность по эксплуатации и обслуживанию стадиона со всей существующей инфраструктурой, оборудованием и системами", - поясняется в сообщении. Также данный договор предусматривает право указанного учреждения заключать договоры безвозмездного пользования с ФИФА и оргкомитетом ЧМ-2018, а с "Зенитом" - договоры аренды на период проведения матчей и на эксплуатацию стадиона до заключения концессионного соглашения.

Как ранее сообщалось, 31 марта генеральный подрядчик компания "Метрострой" передала документы в Ростехнадзор об окончании второго этапа строительства стадиона, что говорит о полном окончании строительных работ и начале подготовки объекта к Кубку конфедераций 2017 года и ЧМ-2018. Акт ввода в эксплуатацию будет получен через несколько дней. По прогнозу председателя комитета по инвестициям Ирины Бабюк, концессионное соглашение с "Зенитом" будет подписано до 1 августа.