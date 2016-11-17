Содержание вредных веществ на арене в Петербурге будет в норме

Генеральный подрядчик стадиона в Петербурге компании "Метрострой" сообщил, что превышение нормативов содержания вредных веществ в воздухе на территории арены промежуточное, и к сдаче объекта в эксплуатацию уровень веществ будет приведен в норму. Ранее стало известно, что ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" обнаружил в помещениях строящегося стадиона чемпионата мира-2018 превышение норм концентрации аммиака и формальдегида.

- Замеры производились во время активной фазы строительства и не отражают той картины, которая будет при сдаче объекта в эксплуатацию, - приводит ТАСС сообщение пресс-службы "Метростроя". - В данный момент у генподрядчика в стадии подписания находится договор со специализированной лабораторией, которая по окончании строительных работ произведет финальные исследования, результаты которых уже станут основанием для получения заключения о соответствии объекта.