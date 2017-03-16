00:25 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Содержание нового стадиона в Калининграде обойдется в 200 миллионов рублей в год

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что регион должен будет потратить около 200 миллионов рублей на содержание стадиона после завершения чемпионата мира-2018. Завершение строительства арены, стоимость которого составила 17,36 миллиарда рублей, запланировано на конец 2017 года. 

- Примерно оценивали - 200-220 млн в год, - приводит ТАСС слова Алиханова. - Конечно, опыт и поддержка, которую может оказать нам и Министерство спорта РФ, и какие-то другие организации с точки зрения возможностей использования стадиона, для нас это очень важно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4098386

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