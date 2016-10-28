Собянин опробовал газон "Лужников"

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил "Лужники" и ознакомился с ходом их реконструкции, сообщает ТАСС. Градоначальник ударил по мячу на новом натуральном газоне стадиона, проверив, таким образом, качество поля.

- На самом центральном стадионе "Лужники" общестроительные работы практически завершены, - подчеркнул Собянин. - Здесь большое событие - зазеленела трава на основном футбольном поле. Это, конечно, является внешней видимостью той огромной работы, которая проведена, чтобы создать это поле, понадобилось 35 км сетей под ним. Это полутораметровый пирог, сложнейшее инженерное сооружение. Таких полей в России до сих пор никто не создавал, да и в Европе их пара штук, не больше.

На 60 процентов закончено благоустройство. Почти в полном объеме реконструирована Лужнецкая набережная. Параллельно в Лужниках строится целый ряд крупных объектов, в том числе центр художественной гимнастики, центр водных видов спорта, ледовый дворец, теннисный центр и ряд других объектов.

"Лужники" проходят реконструкцию к ЧМ-2018. На них пройдут четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.