15:55 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

СМИ: в Екатеринбурге на время ЧМ-2018 могут запретить продажу алкоголя

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Во время чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге могут ввести "сухой закон", утверждает uralpolit.ru со ссылкой на ресторатора Андрея Семенова. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля, и на это время в уральской столице могут полностью запретить продажу алкоголя.

"Информация из первых рук, хоть и слухи. В дни проведения чемпионата хотят запретить продажу алкоголя полностью во всем городе. На 2 месяца практически… Обещали дать проект закона. Ну и если так, единственный вариант на это время просто закрыться", - написал Семенов на своей странице в Facebook. 

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://uralpolit.ru/news/sverdl/31-03-2017/105811

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Новоуепинни

Из Москвы и Сочи тоже всех вывезти на лето. В принципе, обратно можно и не завозить. Пусть в Ярославле и Нижнем Новгороде селятся, а то и так уже нигде тачку припарковать нельзя

16:16

Новоуепинни

И комендантский час еще. Пусть после 6 вечера дома сидят. Че - теликов нет чтоли? А, и эта - курить чтобы тоже нельзя было. Бананы тоже изъять из продажи. Чтоб не кидались. Пусть картошку выращивают у подъездов и жрут ее

16:14

zux28

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

16:14

Новоуепинни

Да воще надо всех людей вывезти на все лето. Тока неудобства создают. Нет никого - и проблем нет. красота

16:11

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