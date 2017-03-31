СМИ: в Екатеринбурге на время ЧМ-2018 могут запретить продажу алкоголя

Во время чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге могут ввести "сухой закон", утверждает uralpolit.ru со ссылкой на ресторатора Андрея Семенова. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля, и на это время в уральской столице могут полностью запретить продажу алкоголя.

"Информация из первых рук, хоть и слухи. В дни проведения чемпионата хотят запретить продажу алкоголя полностью во всем городе. На 2 месяца практически… Обещали дать проект закона. Ну и если так, единственный вариант на это время просто закрыться", - написал Семенов на своей странице в Facebook.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.