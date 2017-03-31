СМИ: в Екатеринбурге на время ЧМ-2018 могут запретить продажу алкоголя

Во время чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге могут ввести "сухой закон", утверждает uralpolit.ru со ссылкой на ресторатора Андрея Семенова. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля, и на это время в уральской столице могут полностью запретить продажу алкоголя.
"Информация из первых рук, хоть и слухи. В дни проведения чемпионата хотят запретить продажу алкоголя полностью во всем городе. На 2 месяца практически… Обещали дать проект закона. Ну и если так, единственный вариант на это время просто закрыться", - написал Семенов на своей странице в Facebook.
Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.
Новоуепинни
Из Москвы и Сочи тоже всех вывезти на лето. В принципе, обратно можно и не завозить. Пусть в Ярославле и Нижнем Новгороде селятся, а то и так уже нигде тачку припарковать нельзя
16:16
Новоуепинни
И комендантский час еще. Пусть после 6 вечера дома сидят. Че - теликов нет чтоли? А, и эта - курить чтобы тоже нельзя было. Бананы тоже изъять из продажи. Чтоб не кидались. Пусть картошку выращивают у подъездов и жрут ее
16:14
zux28
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com
16:14
Новоуепинни
Да воще надо всех людей вывезти на все лето. Тока неудобства создают. Нет никого - и проблем нет. красота
16:11